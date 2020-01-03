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Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da workshop etkinliğine katılacak

Kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisince düzenlenen uluslararası yazı kültürü etkinliği Kaligrafist 2019'a konuk olacak.

03.01.2020 09:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:36 Luca Barcellona, Kaligrafist 2019'da workshop etkinliğine katılacak
Kaligrafi sanatçısı Luca Barcellona, Geleneksel Sanatlar Akademisince düzenlenen uluslararası yazı kültürü etkinliği Kaligrafist 2019'a konuk olacak.
Küçükçekmece Belediyesi tarafından kaligrafiye ve yazı kültürüne katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Barcellona ile 30-31 Ocak'ta "Brush Pen" ve 1-2 Şubat'ta "Blackletter" atölye çalışmaları yapılacak.
Geleneksel Sanatlar Akademisi Kültür Alanındaki workshop etkinliğinde yazı ve kaligrafi meraklılarıyla bir araya gelecek olan Luca Barcellona'nın graffiti sanatı, klasik kaligrafi sanatı, büyük duvar boyamaları, sanal gerçeklikte kaligrafi, tipografi ve tipo baskı gibi pek çok alanda çalışmaları bulunuyor.

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: AA

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