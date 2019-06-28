28.06.2019 16:59
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Lucas Lima'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile görüştüğü haberleri çıkan Lucas Lima'nın menajerinden açıklama geldi.

Fenerbahçe 'nin transfer görüşmesinde bulunduğu belirtilen Brezilyalı futbolcu Lucas Lima için menajerinden cevap geldi.

Brezilya basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri Gustavo Xisto, ''Lucas Lima için kimseyle bir anlaşma yapmadık. Basında çıkan belgelerin bir değeri yok. İçeriğinde ne yazdığını da bilmiyoruz. Ben futbolcunun menajeriyim ve kimseyle görüşmediğimizi söyleyebilirim. Çıkan o belgeler tamamen yanlış. Zaten adı geçenlerin futbolcuyla bir bağlantısı yok'' sözlerini kullandı.

YILLIK 4 MİLYON EURO DENİLMİŞTİ

Fenerbahçe'nin menajerler aracılığı ile Lucas Lima anlaştığı, oyuncuya 4 milyon euro maaş verileceği iddia edilmişti. Ayrıca sarı lacivertli kulübün Palmeiras ile 2+6 milyon euro karşılığında el sıkıştığı belirtilmişti.

2022 yılına kadar Brezilya ekibi Palmeiras ile sözleşmesi bulunan sol ayaklı futbolcu, 10 numara pozisyonunda görev alıyor. Lima'nın ismi geçen yıl transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.

Lucas Lima'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması

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Brezilya , Lima , Fenerbahçe , Spor

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