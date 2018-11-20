A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu: Benim Arkamda Başardığım Bir Tarih Var

A Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna ile Antalya'da yaptığı hazırlık maçında 0-0 berabere bitti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lucescu, 3-3,5 aylık süreçte önemli olan milli takım oyuncularının kendi kulüplerinde nasıl performans göstereceği olduğunu söyledi.

Bir sonraki toplanmaya eski oyuncularında dahil olmasını beklediklerini kaydeden Lucescu, "Problemsiz şekilde. Bu sene hep sağlık problemleri oldu, sakatlanmalar oldu. O yüzden gençlerle yola çıktık. Ukrayna'da bundan 3-4 sene önce aynısı yaptı, gençleştirdi takımı. Ukrayna'dan 8 Shakhtar Donetsk'lioyuncu vardı. Bugün milli takımda oynuyorlar. Çok iyi oynadılar kendi liglerinde birinci oldular. İyi oynuyorlar. Biz de Ukrayna gibi gençleri aynı şekilde aynı seviyeye getirmeyi umut ediyorum. Ukrayna ekibinde oynayan oyuncuların hepsi UEFA liginde, Şampiyonlar Lig'inde takımlarında ilk 11 oynayan oyuncular var. Bizde mart ayında aynı tip oyunumuza devam edebiliriz" diye konuştu.

"OYUNCULARIN, ÜLKE SEVGİSİ ADINA MİLLİ TAKIMA GELMELERİ LAZIM"

Milli takımda kontrat olmadığını dile getiren Lucescu, "Kulüp gibi değil, ülke aşkına, ülke sevgisi adına, forma sevgisi, futbol sevgisi adına ülkedeki insanların duyguları adına gelmesi lazım. Bu işi ülke adına yapmak için bu ruha sahip olmak gerekir. Bu ruha sahip olan arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI

20 Kasım 2018 Salı 23:44



20 Kasım 2018 Salı 23:44