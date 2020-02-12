Lucescu: Beşiktaş'la görüşüp, nihai kararımı vereceğim

Beşiktaş 'a imza atması beklenen Mircea Lucescu geleceği konusunda açıklama yaptı ve muhtemelen siyah beyazlılarda göreve başlayacağını söyledi.

"BAŞKAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Futbola geri dönüp dönmeyeceği sorulan Lucescu, "Evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem var. Bunun sonrasında kabul edip etmediğimi göreceğiz" sözlerini kullandı.

"INTER'İ SEVİYORUM"

Milan maçından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Inter'in performansını yorumlayan Lucescu, "Bu sezon Inter'in yılı. Şampiyonluk kolay değil ama derbide olumlu sinyaller verdiler. Eriksen transferi takımı güçlendirdi ve Lukaku gibi bir golcüleri var. Bu takımı seviyorum" sözlerini kullandı.