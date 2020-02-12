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Lucescu: Beşiktaş'la görüşüp, nihai kararımı vereceğim

İstanbul'a gelerek Beşiktaş'a imza atması beklenen Mircea Lucescu geleceği konusunda açıklamalarda bulundu. Futbola geri döneceğini doğrulayan Lucescu, siyah-beyazlılarla yapacağı görüşme sonrasında nihai kararını vereceğini belirtti.

12.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:29

'a imza atması beklenen Mircea Lucescu geleceği konusunda açıklama yaptı ve muhtemelen siyah beyazlılarda göreve başlayacağını söyledi.

"BAŞKAN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Futbola geri dönüp dönmeyeceği sorulan Lucescu, "Evet muhtemelen futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman, teknik direktör olarak yardım edeceğim. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem var. Bunun sonrasında kabul edip etmediğimi göreceğiz" sözlerini kullandı.

"INTER'İ SEVİYORUM"

Milan maçından 4-2'lik galibiyetle ayrılan Inter'in performansını yorumlayan Lucescu, "Bu sezon Inter'in yılı. Şampiyonluk kolay değil ama derbide olumlu sinyaller verdiler. Eriksen transferi takımı güçlendirdi ve Lukaku gibi bir golcüleri var. Bu takımı seviyorum" sözlerini kullandı.

Lucescu: Beşiktaş'la görüşüp, nihai kararımı vereceğim

Mircea Lucescu, Beşiktaş, Spor


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