Lucescu: "Böyle Bir Durum Yok"

Türkiye A Milli Futbol Takımı
Teknik Direktörü Mircea Lucescu
, istifa iddialarına cevap vererek, "Şu an işime devam ediyorum" dedi. İsveç
maçı sonrası Romanya
basınında görevi bırakaçağına dair haberleri yer alan Lucescu, "Böyle bir deklarasyon yok. Atmasyon diyeceğim, yanlış bir haber bu konuda konuşmadım. Bu tarzdaki fikirleri herkesle paylaşmam, böyle bir durum yok. Geleceğime ben karar veririm, yararlı olmayacağımı görsem, inanmasam bu şekilde devam etmezdim. Doğal olarak şu an işime devam ediyorum, bu işin iyi gideceğine inanıyorum" dedi.
(İsa Akar/İHA)
A Milli Futbol Takımı,Türkiye,Mircea Lucescu
19 Kasım 2018 Pazartesi 19:21