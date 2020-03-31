Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, İtalyan basınına konuştu. Lucescu, "Beşiktaş'a gidecek misin?" sorusuna "Bunu Haziran ayından sonra göreceğiz" yanıtını verdi.

31.03.2020 23:03 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:10

Son olarak A Milli Takım'da görev alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Lucescu, "Evde kalıyorum, gazete okuyorum, eşyalarımı topluyorum. Riyad'da bulunan oğlum Razvan ile konuşuyorum. Ama evde kalınca insan delirme noktasına kadar geliyor. Bu koronavirüsten sonra hepimiz psikiyatriye gideceğiz. İnsanlar evde olmaya alışkın değiller. Özellikle spor yapanlar. Ve ben sadece sporcular için değil, tüm insanlar için söylüyorum bunu." dedi.

"FUTBOLDAKİ EN UTANÇ VERİCİ ŞEY BAŞARISIZLIKTIR"

Rumen hoca, "Üst düzey oyuncular evde her şeye sahiptirler. Antrenmanlarına kalmalı ve sürekli hareket etmeliler. Her zaman... Maçlar başladığında oyuncular diyet veya başka bir şey yapmak zorunda kalacaklar. Fiziksel olarak hazır olmaları da gerekecek. Futboldaki en utanç verici şey başarısızlıktır. Eğer futbolcular kulüplerini seviyorsa ve onları kurtarmak istiyorsa bunları yapmak zorundalar. Bu kaçınılmaz. Bugün vazgeçerek yarını kurtarabilirler" diye konuştu. Lucescu, son olarak " Beşiktaş 'a gidecek misin?" sorusuna "Bunu Haziran ayından sonra göreceğiz." yanıtını verdi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Lucescu’dan ’Beşiktaş’a gidecek misiniz?’ sorusuna yanıt: Haziran’dan sonra göreceğiz
Etiketler: Mircea Lucescu, Beşiktaş, Spor

Haberin Videosu :

Mircea Lucescu'dan 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Lucescu'dan 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Ricardo Quaresma’dan Rüştü Reçber’e destek Spor
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber'e destek
Rüştü Reçber’in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi Spor
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama geldi
Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat: Samandıra’yı özledim Spor
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat: Samandıra'yı özledim
Everton, Cenk Tosun’un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Spor
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor
Umut Nayir, Galatasaray’a attığı golü anlattı: Benim için çok özeldi Spor
Umut Nayir, Galatasaray'a attığı golü anlattı: Benim için çok özeldi
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda Spor
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda
UEFA’dan Medipol Başakşehir’e ceza Spor
UEFA'dan Medipol Başakşehir'e ceza
Okan Buruk’tan Gümüşdağ açıklaması: Bu kampanya için çok çalıştı Spor
Okan Buruk'tan Gümüşdağ açıklaması: Bu kampanya için çok çalıştı

Son Dakika Spor Haberleri

23:46: Solskjaer: Futbola ne zaman geri döneceğimiz belirsiz - Spor 23:29: Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı - Spor 23:03: Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz - Spor 23:02: Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon 61 liralık destek - Spor 22:57: Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi - Haber 22:48: Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum - Spor 22:07: Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız - Spor 21:27: Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum - Spor 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber 20:36: Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor - Spor