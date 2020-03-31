Lucescu’dan ’Beşiktaş’a gidecek misiniz?’ sorusuna yanıt: Haziran’dan sonra göreceğiz

Son olarak A Milli Takım'da görev alan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Lucescu, "Evde kalıyorum, gazete okuyorum, eşyalarımı topluyorum. Riyad'da bulunan oğlum Razvan ile konuşuyorum. Ama evde kalınca insan delirme noktasına kadar geliyor. Bu koronavirüsten sonra hepimiz psikiyatriye gideceğiz. İnsanlar evde olmaya alışkın değiller. Özellikle spor yapanlar. Ve ben sadece sporcular için değil, tüm insanlar için söylüyorum bunu." dedi.

"FUTBOLDAKİ EN UTANÇ VERİCİ ŞEY BAŞARISIZLIKTIR"

Rumen hoca, "Üst düzey oyuncular evde her şeye sahiptirler. Antrenmanlarına kalmalı ve sürekli hareket etmeliler. Her zaman... Maçlar başladığında oyuncular diyet veya başka bir şey yapmak zorunda kalacaklar. Fiziksel olarak hazır olmaları da gerekecek. Futboldaki en utanç verici şey başarısızlıktır. Eğer futbolcular kulüplerini seviyorsa ve onları kurtarmak istiyorsa bunları yapmak zorundalar. Bu kaçınılmaz. Bugün vazgeçerek yarını kurtarabilirler" diye konuştu. Lucescu, son olarak " Beşiktaş 'a gidecek misin?" sorusuna "Bunu Haziran ayından sonra göreceğiz." yanıtını verdi.