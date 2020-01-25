Lucescu'dan Beşiktaş'a kötü haber: Eşi takım çalıştırmayı yasakladı

Beşiktaş 'ta Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından yeni dönemde sportif direktör olarak göreve getirileceği konuşulan Mircea Lucescu için Sion Başkanı Christian Constantin'den açıklama geldi.

"OCAK'TA GÖREVE BAŞLAMAK İSTEDİ"

Tecrübeli hocayı geçtiğimiz ay takımın başına getirmek için görüşmeler yapan başkan, Lucescu'nun ameliyat olduğunu ve Haziran ayına kadar çalışamayacağını belirtirken, "Lucescu, Aralık ayında ameliyat oldu ve Ocak ayında göreve başlamak istedi ancak eşi ve doktoru, en az Haziran ayına kadar çalışmasını yasakladı" ifadelerini kullandı.

Ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Lucescu, son olarak A Milli Takımımızın başında görev aldı.

(Sporx)