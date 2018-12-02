02 Aralık 2018, 18:02
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Lucescu'dan Kura Değerlendirmesi

Lucescu

EURO 2020 Grup Elemeleri'nde A Milli Takımımızın H Grubu'ndaki rakipleri belli olduktan sonra teknik direktör Lucescu değerlendirmede bulundu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılan kura çekiminde Fransa, İzlandaArnavutluk, Moldova ve Andorra ile H Grubu'nda eşleşen ay-yıldızlı ekibin teknik  direktörü, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Grupların tamamı birbirine denk. Birbirinden çok farkları yok." dedi.
2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile karşılaşacaklarını aktaran  Lucescu, "Kolay değil. Çok önemli bir takım. Oyuncularımız açısından Fransa'ya  karşı oynamak çok önemli. Maçı kazanmak için sahaya çıkacağız ama sadece Fransa  maçına önem vermek doğru değil. Bütün maçlar önemli. Bütün takımlarla  oynayacağız. Umarım genç takımımız daha iyi performans ortaya koymaya başlar.  Kendi takımlarında oynamaya başlamaları da çok önemli. Umarım ilk maçta Fransa  ile oynamayız. En azından biraz daha üzerine koyarak grubun en iyi takımının  karşısına çıkarız. İzlanda'yı da yakından tanıyoruz." diye konuştu.
Rumen teknik adam, grupta İzlanda'nın ikincilik için rakip olarak  görülüp görülemeyeceğinin sorulması üzerine, "Takımlar arasında çok büyük ayrım  yapmamak gerek. Bunlar büyük turnuvalar, kolay değil. Bütün maçlara konsantrasyon  sağlamamız ve iyi hazırlanmamız lazım. Takım olarak bu maçlara hazırlanıp,  kazanmamız lazım. Güçlü veya güçsüz ayrımı yapmadan bütün takımlara karşı galip  gelmek çok önemli. Andorra, Moldova maçlarını kazanmamız gerek. İzlanda ve Fransa  ile oynayacağımız maçlarda alacağımız puanlar da bize katkı sağlayacak."  ifadelerini kullandı.
Türkiye ile İzlanda'nın son yıllarda sık karşılaştığını aktaran Mircea  Lucescu, şöyle devam etti:
"İzlanda ile birbirimizi tanıyoruz. Bu bir avantaj. Oyuncuları çok  fazla değişmedi. Bunun için futbolcularını ve oynama şekillerini biliyoruz. Son  Dünya Kupası'nda da 2 sene önceki performansı ortaya koyamadılar. Yaş  ortalamaları 28-29'a çıktı. Yaşlanan bir takım. Fiziğe dayalı futbol oynuyorlar.  Kazanabilmek için tüm maçlara iyi hazırlanmamız lazım. Hangi takım olduğu önemli  değil, her maçı kazanmamız gerekiyor. Son 7 ayda yeni bir takım oluşturmaya, iyi  futbol oynatmaya çalışıyoruz. Bazı maçları deneyimsizlikten veya bireysel  hatalardan kaybettik. Kendi oyunumuzu sergilersek, diğer takımları domine  edebiliriz."
"Arnavutluk'u yabana atmamak lazım"
Lucescu, gruptaki rakiplerinden Arnavutluk'un yabana atılmaması  gereken bir takım olduğunu söyledi.
Arnavutluk'un kendileri gibi yeni bir takım oluşturduğunu aktaran 73  yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:
"Yeni bir turnuva başlıyor ve tamamen farklı bir atmosfer ile  motivasyon olacak. Yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim için en önemli  şeylerden biri bu. Farklı türde oyun stillerine sahip oyuncuları bir araya  getiriyoruz. Arnavutluk da aynısını yapıyor. Onlar için de zorlu bir dönem.  İtalya'da oynayan 8-9 oyuncuları var. İtalya ligi çok güçlü. Onları da yabana  atmamak lazım. Andorra'nın küçük bir stadı var. Küçük statlarda bu tip takımlar  baskı kurmaya çalışıyor. Bütün maçlar aynı düzeyde oynanmak zorunda. Fransa,  İzlanda ve Arnavutluk'a karşı nasıl oynuyorsak diğer takımlara da aynı şekilde  oynamamız lazım."
A Milli Takım'a yeni futbolcular katabileceğini dile getiren Lucescu,  "Oyuncu arayışımıza devam edeceğiz. Oyuncularımızın bazıları kendi takımlarında  çok fazla oynayamıyor. Disiplin veya sakatlık sorunları yaşayabiliyorlar. Kendi  takımlarında oynarlarsa, onları alırız. Şu andaki durumda tecrübeli oyuncuları  yeniden takıma çağırmaktansa, alttan yeni oyuncu getirmeye odaklandım. Becerikli  ve genç futbolcular kendi takımlarında oynamıyorsa, tecrübeliler de kendi  takımında oynamıyorsa, genç olanı tercih ederim." diyerek sözlerini tamamladı.
  


İzlanda,Arnavutluk,Mircea Lucescu

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