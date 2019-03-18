18 Mart 2019, 12:11
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Lucescu, Nevzat Demir Tesisleri'nde Güneş ile Görüşmüş

Şenol Güneş'in A Milli Takım ile anlaşması sonrasında hoca arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hoca adaylarından Lucescu'nun Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret ettiği ve Güneş ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

Şenol Güneş'in 1 Haziran tarihinde A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceğinin açıklanmasının ardından Beşiktaş yönetimi teknik direktör arayışlarına başlamış ve Mircea Lucescu ile yaptığı görüşmelerden olumlu bir şekilde ayrılmıştı.

Sabah'ın haberine göre; Bu gelişmenin ardından, Rumen çalıştırıcının BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni ziyaret ederek, siyah-beyazlı yöneticiler ve teknik direktör Şenol Güneş'le bir araya geldiği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın başına oğlu Razvan Lucescu ile birlikte geçmek isteyen ve bunu tesislerdeki buluşmada da dile getiren 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun yöneticilere çalışma planı hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Ayrıca Lucescu ile Güneş'in, Beşiktaş ve Milli Takım'ın yeniden yapılanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Bilindiği gibi siyah-beyazlılar, maliyetleri düşürüp gençleşme politikasına dönüş yaparken Lucescu da yeni jenerasyon Milli Takım'ın ilk adımlarını atan isim olmuştu.

Şenol Güneş, Beşiktaş, Mircea Lucescu, Spor


YORUMLAR (8)
DOĞRUCU DAVUT: Yukarıdaki resim TÜRK futbolunda ne tezgahların döndüğünün resmidir.67 yaşındayım ve bildiğim bileli Galatasaraylı olarak artık maç sonuçlarına bile bakmıyorum.Malum kişi tarafından kurulan çadır tiyatrosunda bundan böyle taraftarlık bile yapmıyacağım.Bir futbol zevkimiz vardı ona da limon sıktınız.
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MEMOLİ: lucescu mu kaldı ya adam uyuyor artık. . genç adamlara bakın sergeni getirin
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BEY: Sergen Beyi isteriz
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TUNÇ06: FB UYUSUN HALA ERSUN DESİN ADAMLAR İÇTEN İÇE TFF İLE NASIL ÇALIŞIYOR GÖRÜN...
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  • KÖYLÜ MURTAZA : melankolik misin be kardeşim. lucescuyu Beşiktaş alırmı, hiçmi kafan basmıyor. adam öldü ölecek.
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