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Lucescu'nun Beşiktaş'la imzalayacağı sözleşmenin detayları belli oldu

Beşiktaş'ın teklifini şartlı kabul eden Mircea Lucescu 6 ay deneme süresi koydu. Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük dışında bir görev yapacak olan 74 yaşındaki Lucescu, yeni bir sistem kuracak ve oyuncu transferinde de yardımcı olacak.

12.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:42

'ta kulübe futbol aklı olarak getirilmesi için anlaşılan Mircea Lucescu'nun gelişi yaşadığı soğuk algınlığı nedeniyle birkaç gün gecikti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; deneyimli teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'da Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşüp göreve başlayacağı öğrenildi. Lucescu kulübün profesyonel olarak yeniden yapılanması ve kadro planlaması üzerine çalışacak. İlk etapta 5-6 ay süreyle kendisini ve mevcut yapının durumunu ölçecek olan 74 yaşındaki Lucescu, bu süreçte yönetimin planlarına yardım edecek.

100 OYUNCULUK LİSTE HAZIR

Lucescu ile uzun süreli sözleşmeden ziyade kendisinin isteğine yönelik çalışma olacağı kaydedildi. İki ay önce ameliyat olan ve Haziran'a kadar çalışması doktor tarafından uygun görülmeyen tecrübeli ismin, sağlık durumunu da ölçeceği ve buna göre daha uzun vadeye karar vereceği belirtildi.

Rumen futbol adamının 100'e yakın yabancı oyuncu ve çok sayıda yerli futbolcuların olduğu listeyle görevine başlayacağı kaydedildi. Listede Avrupa'daki gurbetçiler ve G.Amerika ağırlıklı yabancıların bulunduğu, genç yaş kategorilerinden tecrübeli isimlere kadar geniş bir portföyün olduğu belirtildi.

Lucescu'nun Beşiktaş'la imzalayacağı sözleşmenin detayları belli oldu

Sabah Gazetesi, Mircea Lucescu, Beşiktaş, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (5)
YORUMCU:LUCESCU YERİNE SAMET AYBABA DAHA İYİ OLURDU. SÜPER LİGİ BİLEN, SERGEN HOCAYI VE BEŞİKTAŞI YAKINDAN TANIYOR. İSABETLİ OLUR.
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FERO:Kulanma tarihi uzun zaman once gecmis
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MİRÇEA LUÇESKU:beyler içiniz rahat olsun elimde liste var bol bol manager oynarım bu listeyi de ordaki tecrübelerimle oluşturdum orda başarılı oldum şimdi sıra bejeke de
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ERKİN:Hep beyhude isler bunlar. . .
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REİS1990:iş yapar
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