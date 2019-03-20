Lucescu'nun temsilcisi Süreyya Ertuğrul: Beşiktaş'a Gelebilir

Beşiktaş Yönetimi yeni sezon için teknik direktör arayışlarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Lucescu, Sergen Yalçın, Bilic, Tamer Tuna, Okan Buruk gibi isimlerin adı adaylar arasında geçiyor. Adaylardan Lucescu'nun Türk temsilcisi Süreyya Ertuğrul, Rumen hocanın Beşiktaş'a gelebileceğini öne sürdü.

TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre; Lucescu'nun takım çalıştırmak istediğini vurgulayan Ertuğrul, "Beşiktaş neden olmasın. Bildiği bir kulüp. Ancak Beşiktaş'ın Lucescu'nun önüne koyacağı tablo da çok önemli" dedi. Rumen hocaya Katar, Dubai, Suudi Arabistan ve Rusya'dan teklifler olduğunu da ifade eden Ertuğrul, "Haziran'da durum kesin olarak netleşecek. Ama Mirvea Lucescu Beşiktaş'a yakın" diye konuştu.

Yönetimin Lucescu ile detaylıca görüşmesi gerektiğini söyleyen Ertuğrul, 'Yeni gelişmeler yaşanabilir" ifadesini kullandı.