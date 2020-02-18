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Lucescu'yla anlaşamayan Beşiktaş, Mustafa Denizli'yle görüşecek

Beşiktaş yönetimi, futbol aklı olarak Mircea Lucescu'yu göreve getirmeyi planlıyordu. Lucescu ile anlaşamayan Kara Kartal, bu mevki için Mustafa Denizli'ye yöneldi.

18.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:51

2008-2009 sezonunda 'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası' nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran Mustafa Denizli, siyah beyazlılar geri dönebilir.

Ahmet Nur Çebi yönetimi, Denizli'yi koordinatör sıfatıyla futbolun başına getirerek, uzun vadeli bir yeniden yapılandırma hamlesini başlatmak istiyor.

A takımı Sergen Yalçın'a teslim eden yönetim, Denizli'den genç yetenekleri keşfedip üst yapıya taşımasını istiyor.

SERGEN YALÇIN İÇİN DE ÖZEL BİRİ

Denizli, 6 ay futboldan uzak kaldığı halde Sergen Yalçın'ı 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerin milli takım kadrosuna alarak oynatmıştı.

ÖNCE MASAYA LUCESCU GELDİ

Futbol koordinatörlüğü için ortaya atılan ve görüşme de yapılan ilk isim Beşiktaş'ı 100. yılda şampiyon yapan Mircea Lucescu' ydu. Ancak Rumen hoca ile haftalar geçse de tam bir mutabakat sağlanamadı. Bu süreçte sürpriz şekilde Denizli ismi gündeme geldi.

Yönetimin, bu göreve sıcak bakan kurt hoca ile yakın zamanda temas kurması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I DA ŞAMPİYON YAPTI

Denizli, üç büyükleri şampiyon yapan tek hoca olarak Türkiye Futbol tarihine adını yazdırdı. 1987-88 sezonunda Galatasaray'ı, 2000-2001'de Fenerbahçe'yi şampiyon yapan 71 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı da 2008-2009'da mutlu sona ulaştırdı.

Hücum futbolunu Türkiye'de yerleştiren isim olan, Galatasaray'ı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (Bugünkü Şampiyonlar Ligi) yarı finale taşıyan Denizli, milli takımı da EURO 2000'de çeyrek finale çıkarmıştı.

(Ajansspor)

Lucescu'yla anlaşamayan Beşiktaş, Mustafa Denizli'yle görüşecek

Mustafa Denizli, Mircea Lucescu, Beşiktaş, Denizli, Spor


HABER YORUMLARI (6)
ULVİ GÜNEŞ:Saç-ma.
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:Bu nasıl iş kardeş , sergen''e ayıp değil mi , sergeni alt yapıya mı vereceksiniz
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RECEP:denizli çok genç olduğu için kasım paşayı baya yukarılara çıkardı lucesku olmaz takıma böyle gençler lazım.
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BURAK BEY:Sergen bunların hepsinden iyi
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RECEP:beşiktaşta neler oluyor anlayamıyoruz sergen diye ortalık yıkılıyordu adam daha adımını atmadan yeni arayışlar olmuyor işte adamı biraz kendi haline burakın işini yapsın bak sergen bu yoksa gidebilir haaaaaa. . . . . . başarılar.
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FALCAO:YAPMAYIN BİZ ZOR KURTULDUK VALA YAZIK BJK YE BİR GS Lİ OLARAK TRAFTARA SORUN VALLA SİZDEN DAHA İYİSİNİ BULUR
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