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Lüferin kilogram fiyatı bir haftada 60 lira düştü

Lüferin kilogram fiyatı bir haftada 60 lira düştüÇANAKKALE - Lezzetiyle sofraların vazgeçilmez balıklarından olan ve "denizlerin prensi" olarak bilinen lüferin geçen hafta 180 lira olan kilogram fiyatı bu hafta 120 liraya kadar düştü.

06.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:31
Lüferin kilogram fiyatı bir haftada 60 lira düştü
ÇANAKKALE - Lezzetiyle sofraların vazgeçilmez balıklarından olan ve "denizlerin prensi" olarak bilinen lüferin geçen hafta 180 lira olan kilogram fiyatı bu hafta 120 liraya kadar düştü.
Çanakkale Balık Hali'nde geçen hafta 180 liradan müşteri bulan lüferin, son bir haftada tezgahlarda bollaşmasıyla kilogram fiyatında da ciddi düşüş yaşandı. Çanakkaleli balıkçılar, kilogram fiyatı 120 liraya inen lüferin daha da ucuzlayacağını dile getirdi.
Balık Hali'nde uzun yıllardır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, lüferin kilogram fiyatındaki düşüşün daha da devam etmesini beklediklerini dile getirerek, "Geçen hafta lüferin kilogram fiyatı 170-180 lira arasıydı. Bugün gördüğünüz gibi 120 lira. Lüferde daha da düşüş bekliyoruz. Fiyattaki düşüşün sebebi de şuan denizden çok fazla çıktığı için. İnşallah daha çok çıkar da 50 liraya düşer. Vatandaşlar şuan pek ilgi göstermiyor ama fiyat düştükçe tabii ki ilgi artacaktır. Denizin paşası o" ifadelerini kullandı.
Balıkçı Tuncay Dinç, lüferin yanı sıra uskumru, hamsi, mezgit gibi balık çeşitlerinin kilogram fiyatında da düşüşlerin yaşandığını belirtti.
Lüferin kilogram fiyatı bir haftada 60 lira düştü

Tuncay Dinç, Çanakkale, Ekonomi

Kaynak: İHA


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