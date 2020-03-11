Lufthansa, 23 bin uçuşunu iptal ediyor
Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, koronavirüs salgını nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal edeceğini duyurdu.
11.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:20
Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, koronavirüs salgını nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal edeceğini duyurdu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ekonomi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Ekonomi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Ekonomi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti