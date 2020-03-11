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Lufthansa, 23 bin uçuşunu iptal ediyor

Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, koronavirüs salgını nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal edeceğini duyurdu.

11.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:20
Lufthansa, 23 bin uçuşunu iptal ediyor
Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, koronavirüs salgını nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal edeceğini duyurdu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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