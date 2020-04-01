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Lufthansa, çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kısa süreli çalıştıracak

Alman hava yolu firması Lufthansa, dünya genelindeki bazı çalışanları için kısa süreli çalışma ödeneğine başvururken, bunun toplamda 87 bin çalışanı kapsayacağı belirtildi.

01.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:00
Lufthansa, çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kısa süreli çalıştıracak
Alman hava yolu firması Lufthansa, dünya genelindeki bazı çalışanları için kısa süreli çalışma ödeneğine başvururken, bunun toplamda 87 bin çalışanı kapsayacağı belirtildi.
Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların iptal edilmesinden sonra mart ve nisan için şirketin, dünya genelindeki bazı çalışanları için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunduğu belirtildi.
Kısa süreli çalışmanın şirketin dünya genelindeki toplam 87 bin çalışanını kapsayacağı bildirildi.
Swiss International, Austrian Airlines ve Brussels Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa'nın toplam 138 bin çalışanı bulunuyor. Uçuşların iptal edilmesinden sonra Lufthansa, 760 uçağından yaklaşık 700'ünü yere indirmişti.
Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının uzun süre devam etmesi halinde hava yolu taşımacılığı sektörünün devlet yardımı olmadan hayatta kalamayabileceğini belirtmişti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Lufthansa, çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kısa süreli çalıştıracak - Haberler

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