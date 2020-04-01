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Lufthansa, çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kısa süreli çalıştıracak

Alman hava yolu firması Lufthansa, dünya genelindeki bazı çalışanları için kısa süreli çalışma ödeneğine başvururken, bunun toplamda 87 bin çalışanı kapsayacağı belirtildi.

01.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:57
Lufthansa, çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini kısa süreli çalıştıracak
Alman hava yolu firması Lufthansa, dünya genelindeki bazı çalışanları için kısa süreli çalışma ödeneğine başvururken, bunun toplamda 87 bin çalışanı kapsayacağı belirtildi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Ekonomi
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