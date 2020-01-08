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Lufthansa da uçuşlarını iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Tahran ile Frankfurt arasında yapılacak uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

08.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:50Lufthansa da uçuşlarını iptal etti
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, ile arasında yapılacak uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Alman hava yolu firması Lufthansa, Tahran ile Frankfurt arasında bugün yapılacak uçuşun ve cumartesi günü Erbil'e gerçekleştirilmesi planlanan uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

İran'ın ABD'nin Irak'ın Anbar eyaletindeki Aynul Esad hava üssüne ve Erbil'de Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara yaptığı saldırı nedeniyle birçok hava yolu şirketi uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. - TAHRAN

Frankfurt, Tahran, Güncel

Kaynak: İHA

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