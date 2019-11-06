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Alman hava yolu şirketi Lufthansa, grev nedeniyle bin 300 uçuşunu iptal etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu sendikasının yarın ve Cuma günkü iş bırakma çağrısı nedeniyle bin 300 uçuşun iptal edildiğini ve bu uçuşlardan yaklaşık 180 bin yolcunun etkileneceğini açıkladı.

06.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:40

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikasının yarın ve cuma günkü grevinden şirketin uçuşlarının etkileneceği belirtildi.

Lufthansa'da çalışan kabin personelinin grevinden dolayı yarın ve cuma günü için planlanan 6 bin uçuştan bin 300'ünün iptal edildiği aktarılan açıklamada, "Böylece iptal edilen bin 300 uçuştan 180 bin yolcu etkilenecek." denildi.

YOLCULAR DİĞER ŞİRKETLERE YÖNLENDİRİLDİ

Açıklamada, iş bırakma eyleminden Lufthansa Group çatısı altında hava yolu operasyonlarını yürüten Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti ve Brussels Airlines'in etkilenmeyeceği, yolcuların ücretsiz olarak bu şirketlerden tekrar rezervasyon yapabileceği bildirildi.

KABİN PERSONELLERİNE ZAM İSTENİYOR

UFO, Lufthansa ile devam eden iş anlaşmazlığında dolayı Almanya'daki havalimanlarında Lufthansa'da çalışan kabin personeli için 48 saatlik iş bırakma kararı alındığını duyurmuştu. UFO, kabin personelinin ücretlerinin artırılmasını talep ediyor.

Grevin yasal olmadığını ileri süren Lufthansa'nın grevi durdurmak amacıyla Frankfurt Bölge Çalışma Mahkemesi'ne yaptığı başvuru ise reddedilmişti.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, grev nedeniyle bin 300 uçuşunu iptal etti

Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


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