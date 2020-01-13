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Lufthansa Group, 2019'da 145 milyon yolcu taşıdı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Group'un yolcu sayısı 2019'da önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,3 artarak 145 milyona ulaştı.

13.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:42Lufthansa Group, 2019'da 145 milyon yolcu taşıdı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa Group'un yolcu sayısı 2019'da önceki yıla göre yaklaşık yüzde 2,3 artarak 145 milyona ulaştı.
Lufthansa Group'tan yapılan açıklamaya göre, grup bünyesindeki hava yolu şirketleri, 2019'da önceki yıla göre yolcu sayısını yüzde 2,3 artırdı.
Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Eurowingsf ve Germanwings hava yolu şirketlerini tercih eden yolcuların sayısı geçen yıl 145 milyon kişiye ulaştı. Toplam yolcu doluluk oranı da 2019'da 1 puanlık artışla yüzde 82,5 olarak gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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