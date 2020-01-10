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Lufthansa Group, Tahran seferlerini durdurdu

Alman hava yolu firması Lufthansa Group, İran'ın başkenti Tahran'a çift yönlü planlanan bütün uçuşların 20 Ocak'a kadar iptal edildiğini duyurdu.

10.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:48Lufthansa Group, Tahran seferlerini durdurdu
Alman hava yolu firması Lufthansa Group, 'ın başkenti 'a çift yönlü planlanan bütün uçuşların 20 Ocak'a kadar iptal edildiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Tahran Havalimanı'nın çevresindeki hava sahasının belirsiz güvenlik durumu nedeniyle Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketlerinin, 20 Ocak'a kadar tedbir amaçlı Tahran'a gidiş-dönüş uçuşlarının iptal edildiği bildirildi.
Lufthansa, dün gece yaptığı açıklamada, LH600 sefer sayılı yolcu uçağının Tahran'a seyir halindeyken alınan kararla Frankfurt'a geri döndürüldüğünü ve bu güzergaha bugün planlanan uçuşun da yapılmayacağını duyurmuştu.
Açıklamada, şirketin, sahadaki durumla ilgili olarak otoritelerle değerlendirmelere devam ettiği vurgulanarak, ayrıntılı bilgilerin elde edildikten sonra gelecek günlerde planlanan uçuşların yapılıp yapılmayacağına da karar verileceği ifade edilmişti.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı 8 Ocak'ta İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan ise kurtulan olmamıştı.

Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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