Lufthansa yaza özel bir geceyle 'Merhaba' dedi

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı davette geçen yıl en iyi performans gösteren seyahat acentalarına da ödülleri takdim edildi.

Dünyanın en büyük havacılık grubu Lufthansa, İstanbul'da düzenlenen rüya birakşamla seyahat acentalarıyla buluştu.Önceki akşam Radisson Blu Ortaköy'de düzenlenen Yaza Merhaba etkinliğinde bir araya gelen sektör temsilcileri, İstanbul Boğazı'nın silueti eşliğinde sürpriz hediyeler ve ödüllerle dolu bir gece geçirdi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya'nın yanısıraİSTTA (Istanbul Tourism Association) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz'ın da davetliler arasında olduğu gecede, bünyesinde Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, SWISS markalarını barındıran Lufthansa Group Havayolları'nın yeni kurumsal reklam filmi de davetlilere özel bir gösterimle sunuldu.

Acentalarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya yaptığı açılış konuşmasında Lufthansa'nın Türkiye'deki 63 yıllık yolculuğuna değinerek, ülkeye yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti. Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer'i başarılarından ötürü kutlayan Bağlıkaya, Geçer'in sektörde yaptığı hızlı ve başarılı çalışmalar ile tanınan bir yönetici olduğunu ve sektörü hareketlendirdiğini belirtti. Kemal Geçer de Lufthansa'nın seyahat acentalarıyla birlikte büyüdüğüne dikkat çekerek geniş bir aile oldukları vurgusu yaparak şöyle devam etti: "2018 yılında globalde 35.8 milyar Euro ciro ve 2.8 milyar Euro kar elde ettik, Türkiye'de hedeflerimizi tutturduk. Bu başarıyı çalışanlarımız ile birlikte siz değerli paydaşlarımız sayesinde yakaladık. Görevim süresince Türkiye de seyahat sektöründe acentelere en iyi destek veren havayolu olma ilkemizi 3 senedir devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz. 2018 Lufthansa Türkiye için başarılı bir yıl oldu. Bu sene de sezona çok iyi girdik, hedeflerimizi aşacağız. Siz kıymetli partnerlerimize bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz."

En iyiler ödüllendirildi

Gecede geçtiğimiz yıl en iyi performans gösteren acentalara da ödülleri takdim edildi. Bu kapsamda ödül alan acentalar şöyle oldu: En iyi Kurumsal Satış Acentası Ödülü Prowin Turizm, En İyi Doğrudan Bağlantı Satış Acentası lati, en iyi B2C Online Satış Turna.com, Eniyi Grup Satış Acentası Etur Turizm, En iyi Avrupa Satış Acentası Akdeniz Pe-Tur, En İyi Kuzey Amerika Satış Acentası ETS Tur, En iyi Satış Büyüten Acenta Hotelspro- Tatil.com ve En iyi Satış Acentası lATI.

Gecede ödül alan Türkiye'nin ilk yerli ve milli transfer rezervasyon uygulaması Progo Transfer kurucusu Kerem Çoban da Lufthansa ile çok hızlı ve başarılı bir birliktelik yakaladıklarını ve ortak çözümler ürettiklerini kaydetti. Özel gece kapsamında yeni ürünlerinin tanıtımını yapan Atelier Rebul'unperakende direktörü Nil Akman ve Ticari Direktör Heymi Yensarfati Lufthansa'ya ve katılımcılara teşekkürlerini belirtti.