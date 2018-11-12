Luhansk ve Donetsk Bölgesinde Seçimler Tamamlandı- Donesk'te Pushilin Luhansk'ta Pasechnik Kazandı

- Luhansk
ve Donetsk
bölgesinde seçimler tamamlandıDonesk'te Pushilin Luhansk'ta Pasechnik kazandı
MOSKOVA - Rusya
'nın desteğiyle Ukrayna
'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde seçimler tamamlandı. Donesk'te Denis Pushilin, Luhansk'ta ise Leonid Pasechnik kazandı. Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde seçimler tamamlandı. Gerçekleşen seçimde, yaklaşık 2 milyon 800 bin seçmenden yüzde 80'inin seçimlere iştirak ettiği gözlendi. Başta Avrupa
ve birçok dünya ülkesinden gözlemciler de seçimi takip etti."Biz dünyada hesaba katılması gereken bir devletiz"Bombalı suikast sonucu öldürülen Aleksandr Zaharçenko'ya vekaleten Devlet Başkanlığını sürdüren, gerçekleşen seçimlerde de en güçlü aday olarak oy pusulalarına ismini yazdıran Donetsk Halk Cumhuriyeti
lideri Denis Pushilin, seçimlerin ardından halka hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Pushilin, konuşmasında demokrasi zaferi verdiklerini söyleyerek, "Bu zafer tüm Donetsk'in zaferidir. Bugün, tarihi kilometre taşlarından biridir. Bu seçimle birlikte bundan sonra herkesin bir devlet olduğumuzu görmesi gerektiğini ispatladık. Halkın sesine ve iradesine kimse karşı çıkamaz. Bugün biz önemli bir sivil ve siyasi sınavdan geçtik. Biz bugün dünyaya sadece savaşan değil aynı zamanda demokratik ülkelere bağlı bir devlet olduğumuzu gösterdik. Biz dünyada hesaba katılması gereken bir devletiz" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Pushilin ve halk hep birlikte zafer marşları söyledi.Donetsk'te Pushilin kazandıDonetsk Halk Cumhuriyeti başkanlığı için Denis Pushilin, Elena Shishkina, Roman Khramenkov, Vladimir Medvedev
ve Roman Evstifeev yarıştı. Pushilin sabah saatlerinde açıklanan rakamlara göre seçimleri yüzde 72,7 gibi bir oranla kazandı. Donetsk'te de Zaharçenko'dan sonra yeni lider Pushilin oldu.Luhansk'ta Pasechnik kazandıLuhansk Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen seçimlerde de mevcut Devlet Başkanı Leonid Pasechnik, Başkan Yardımcısı Oleg Koval ve 2 ayrı sendika lideri Lyudmila Rusnak ve Natalia Sergun seçimlerde yarıştı. Leonid Pasechnik seçimlerden sonra yaptığı açıklamada, Luhansk bölgesinde demokratik seçimlerin gerçekleştiğini, bu seçimlerin faşizme karşı en büyük demokrasi zaferi olarak yorumlanması gerektiğini söyledi. Devlet Başkanı Leonid Pasechnik, sayımlarda yüzde 74 gibi büyük bir oranla tekrar Luhansk lideri oldu.Ukrayna ordusu 9 bölgeye saldırı düzenlediUkrayna ordusunun bombalı saldırısı damga vurdu. 80 mm kalibreye sahip havan topuyla saldırı gerçekleştiren saldırıda bir ev hasar gördü. Saldırıda halktan kimse zarar görmedi. Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri yetkilileri, seçim boyunca Ukrayna ordusunun 9 ayrı bölgeye silahlı ateş saldırısı gerçekleştirdiğini, bunların rapor edilerek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyelerine sunduklarını duyurdu.Rus askeri görülmediUluslararası gözlemciler gerçekleşen seçimlerde önce Sonbahar başında bombalı saldırıyla öldürülen Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aleksandr Zaharçenko öldürüldüğü noktaya gelerek incelemelerde bulundu. Ardından gözlemciler, hem Donetsk hem Luhansk bölgelerinde seçim noktalarını ziyaret etti. Gözlemciler yaptıkları basın toplantısında Luhansk ve Donetsk bölgelerinde Rusya'ya ait asker, tank veya savaş uçaklarının görülmediğini açıkladı. Gözlemciler, seçimlerin bağımsız bir ortamda gerçekleştirdiğini açıkladı.NATO: "Seçimi kabul etmiyoruz"NATO ise geçtiğimiz gün Luhansk ve Donetsk'te düzenlenen seçimi tanımadıklarını duyuran bir açıklama yayınlamıştı. Yapılan açıklamada, seçimlerin Minsk Anlaşması'nın ruhuna aykırı olduğu belirtilerek, "NATO 11 Kasım'da, tanınmayan ve kendileri tarafından deklare edilmiş 'Luhansk Halk Cumhuriyeti' ve 'Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen seçimleri tanımıyor" ifadelerine yer verilmişti.
Ukrayna,Luhansk,Donetsk
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:26