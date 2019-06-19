19.06.2019 17:45
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Luis Enrique, İspanya Milli Takımını bıraktı

Luis Enrique, İspanya Milli Takımını bıraktı

İspanya Milli Takımını çalıştıran Luis Enrique, ailevi sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını duyurdu.

İspanya Milli Takımını çalıştıran Luis Enrique, ailevi sebeplerden dolayı görevinden ayrıldığını duyurdu. İspanya Milli Takımı'nda Luis Enrique dönemi sona erdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ailevi sebeplerinden dolayı Milli Takımdaki görevini bıraktığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Enrique'nin yardımcı hocalık görevini yürüten Robert Moreno, İspanya'nın yeni teknik direktörü oldu. 2018'in Temmuz ayında İspanya'da göreve gelen 49 yaşındaki teknik adam, 8 maçta 6 galibiyet aldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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