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Luis Suarez'den Chelsea'nin genç yıldızı Tammy Abraham'a övgü

Barcelona forması giyen Uruguaylı dünya yıldızı Luis Suarez, Chelsea'nin genç yıldızı Abraham'a övgü yağdırdı.

30.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:30

La Liga ekiplerinden forması giyen Luis Suarez, bu sezon attığı gollerle adını sık sık duyuran 'li Tammy Abraham hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

İspanya'da bir gazeteye röportaj veren Uruguaylı yıldıza, dünya futbolunda beğendiği genç oyuncular soruldu. Beğendiği birkaç isim olduğunu belirten Suarez, "Chelsea'nin 9 numaralı forveti Abraham'ı çok seviyorum. Bence iyi bir terbiye almış, inanılmaz bir forvet." şeklinde konuştu.

HEDEFİ GOL KRALLIĞI

Bu sezon Chelsea formasıyla 20 resmi maçta 11 gol 4 asisti bulunan 22 yaşındaki genç oyuncunın, Premier Lig'de 10 golü bulunuyor. Gol krallığı yarışında, 12 gollü Jamie Vardy'nin ardından ikinci sırada yer alan Abraham, sezon sonu gol krallığı yarışında ipi göğüslemeyi hedefliyor.

Luis Suarez'den Chelsea'nin genç yıldızı Tammy Abraham'a övgü

Luis Suarez, Barcelona, Chelsea, Spor


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