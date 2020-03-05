Luis ve Uzaylı Dostları Filmi

Luis ve Uzaylı Dostları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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12 yaşındaki Luis oldukça yalnız bir çocuktur. Birlikte zaman geçireceği hiç arkadaşı yoktur ve UFO bilimcisi babası Arnold Sunday de ona zaman ayırmamaktadır. Arnold, saplantılı bir şekilde uzayda yaşamın olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır ve tüm gecelerini teleskopunun başında, tüm günlerini ise uyuyarak geçirmektedir. Okulda da yalnız olan Luis'in durumu okul müdürünün dikkatini çeker. Müdür Luis'in ihmal edildiğinin farkındadır ve onun yatılı okula gönderilmesi gerektiğini düşünür. Fakat bir gün Luis’in hayatı şaşırtıcı bir şekilde değişir. 3 şapşal uzaylı Mag, Nag ve Wabo dünyadaki alışveriş kanalı NubbiDubbi'de satılan masaj matını ararken Luiz'in kapısına çakılırlar. Luis, durum karşısında oldukça heyecanlanır ve hemen onlarla arkadaş olur. Fakat bu arkadaşlığı babasından saklar. Çünkü babası uzaylıların tehlikeli olduğunu ve ilk görüşte şokla dondurulması gerektiğini düşünmektedir. Bir süre sonra yatılı okul müdürü Bayan Diekendaker gelir ve Luis'i götürmek ister. Ancak Luis ve uzaylı arkadaşları bu sırada ana gemi ile iletişime geçip uzaylıların kurtarılması için plan yapmaktadır. Gezegeninden ayrılıp uzaylı arkadaşlarıyla galaksiyi keşfetme fikri Luis'i fazlasıyla cezbetmektedir.Christoph Lauenstein, Wolfgang LauensteinChristoph Lauenstein, Wolfgang LauensteinAnimasyonLuis and the AliensUlysses Filmproduktion2018Almanya, Lüksemburg, Danimarkaİngilizce86 dk.CGV Mars Dağıtım02.08.2019