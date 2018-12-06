Luiz Adriano'ya 14 Milyon Euro

Galatasaray
'ın devre arasında kadrosuna katmaya çalıştığı Luiz Adriano
'nun maliyeti ortaya çıktı. Spartak Moskova
'nın 31 yaşındaki Brezilyalı forvetinin bonservisi için 4 milyon euroyu vermeyi kabul eden Galatasaray, tecrübeli futbolcuya da adeta bir servet verecek.
Oyuncu ile 3.5 yıllık bir anlaşma yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, her sene için yıldız futbolcuya 4 milyon euro ödeyecek. Böylece Brezilyalı futbolcu, 3.5 sene için Galatasaray'dan 14 milyon euro alacak.
Kaleci antrenörü Claudio Taffarel
'in ikna olmasında büyük rol oynadığı Luiz Adriano için kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Spartak Moskova,Galatasaray,Luiz Adriano
06 Aralık 2018 Perşembe 08:17