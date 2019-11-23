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Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses itirafı: Biraz benziyoruz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Müslüm Gürses'e benzetilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

23.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:07

forması giyen Luiz Gustavo, sarı lacivertli kulübün dergisine özel bir röportaj verdi.

Gustavo, futbola başlama hikayesinden Süper Lig'e transferine, Fenerbahçe taraftarının kendisini Müslüm Gürses'e benzetmesine kadar birçok konuda açıklama yaptı.

FUTBOLA NASIL BAŞLADI?

Brezilya'daki bütün erkek çocukları çok küçük yaşta futbol oynamaya başlarlar. Ben de 5 yaşından beri futbol oynuyorum. Her zaman futbol oynamaktan büyük keyif aldım. Tanrı'ya şükürler olsun ki hem kendimin hem de ailemin rüyası olan profesyonel bir futbolcu olma hedefimi gerçekleştirdim. Sade bir çocukluk geçirdim. Şartlarımız çok iyi olmasa da hayalimi gerçekleştirmemi sağlayacak kadar yeterli şartlarımız vardı.

TARAFTARA BİR MESAJ

Fenerbahçe'deki hedefim burada geçirdiğim her gün elimden gelenin en iyisini yapabilmek, hem kulübüme hem takım arkadaşlarıma yardım edebilmek. Taraftarımız her zaman bizimle birlikte olsun, yanımızda olsun çünkü bizi birliktelik şampiyonluklara ulaştıracak.

TARAFTARLARIN KENDİSİNİ MÜSLÜM GÜRSES'E BENZETMESİNDEN HABERİN VAR MI?

Hayır duymadım.

MÜSLÜM GÜRSES FOTOĞRAFINA BAKTI

Elbette. (Fotoğrafa bakınca) O beyaz ben siyahiyim. Tek ortak yönümüz saçlarımız. Biraz benziyor ama.

Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses itirafı: Biraz benziyoruz

Müslüm Gürses, Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (3)
KSK Lİ MESUT:Kimine pembe şeker deniyor, kimine baba... farkı görün. NOKTA...
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KSK Lİ MESUT:Gustavo babaaaa... adamsın Gustavo adam...
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ADINIZI YAZIN:Baba bundan yakisikli Kim bu bunu babaya benzetiyorlar
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