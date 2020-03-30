Luiz Gustavo'nun Olimpik Marsilya'da Attığı En Güzel 10 Gol
Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, 2017-19 yılları arasında forma giydiği Olimpik Marsilya için kritik oyunculardan biri oldu. Brezilyalının iki sezon içerisinde tüm kulvarlarda attığı en güzel 10 golu sizin için seçtik...
30.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:32
Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, 2017-19 yılları arasında forma giydiği Olimpik Marsilya için kritik oyunculardan biri oldu. Brezilyalının iki sezon içerisinde tüm kulvarlarda attığı en güzel 10 golu sizin için seçtik...
Kaynak: Dugout
Etiketler: Olimpik Marsilya, Luiz Gustavo, Spor