Luiz Gustavo'nun Olimpik Marsilya'da Attığı En Güzel 10 Gol

Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, 2017-19 yılları arasında forma giydiği Olimpik Marsilya için kritik oyunculardan biri oldu. Brezilyalının iki sezon içerisinde tüm kulvarlarda attığı en güzel 10 golu sizin için seçtik...

Kaynak: Dugout