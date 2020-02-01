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Luiz Gustavo, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Trabzonspor maçında önce ikinci sarı kart, ardından da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Gustavo, Kırklarelispor'la oynanacak kupa maçında forma giyemeyecek.

01.02.2020 22:35 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:45

Süper Lig'de ile 'nin karşılaştığı maçta sarı-lacivertli takım adına önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe orta sahasının önemli isimlerinden Luiz Gustavo, 72. dakikada Jose Sosa'ya müdahalesinin ardından sarı kart gördü. Luiz Gustavo gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

KIRKLARELİSPOR MAÇINDA YOK

Karşılaşmanın sonuna doğru topu alıp hakem Ali Palabıyık'a veren ve tepki gösteren Luiz Gustavo, ikinci sarıkartla oyundan atıldı. Bu kırmızı kartın ardından Luiz Gustavo hafta içi kupada oynayacakları maçında forma giyemeyecek. Gustavo hafta sonu Alanyaspor maçında sahada olacak.

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Luiz Gustavo, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü

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