Luka Doncic'li Dallas Evinde Portland'ı Mağlup Etti

NBA'de Dallas Mavericks
sahasında karşılaştığı Portland Trail Blazers
111-102 mağlup etti ve 12. galibiyetini elde etti. Dallas'ta forma giyen Sloven basketbolcu Luka Doncic 21 sayı ve 9 ribaund ile oynayarak takımının etkili ismi oldu.
NBA'de normal sezon heyecanı 5 karşılaşma ile devam etti. Dallas Mavericks, American Airlines Center'da karşılaştığı Portland Trail Blazers 111-102 mağlup etti ve 12. galibiyetini elde etti. Dallas'ta Luka Doncic 21 sayı, 9 ribaund, Wesley Matthews 17 sayı, 2 asist ve DeAndre Jordan 12 sayı, 17 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligde 11. yenilgisi alan Portland'da ise Damian Lillard'ın 33 sayı, 8 asist ve CJ McCollum'un 18 sayı, 4 asisti yetmedi. Utah Jazz
evinde San Antonio
'yu farklı geçti
Utah Jazz Vivint Smart Home Arena'da mücadele ettiği San Antonio Spurs
'ü 139-105'lık skorla yendi ve 12. galibiyeti aldı. Utah'ta Donovan Mitchell 20 sayı, 2 asist ve Rudy Gobert
18 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 13. yenilgisini alan San Antonio'da ise Jakob Poeltl'in 20 sayı, 7 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'de heyecan 10 maç ile devam edecek. Günün sonuçları ise şöyle: Indiana
Pacers: 96 - Chicago Bulls
: 90 Miami Heat
: 90 - Orlando Magic
: 105
Dallas Mavericks: 111 - Portland Trail Blazers: 102 Phoenix Suns
: 105 - Sacramento Kings
: 122
Utah Jazz: 139 - San Antonio Spurs: 105 - İSTANBUL
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05 Aralık 2018 Çarşamba 09:44