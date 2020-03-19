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Luka Modric ve Clarence Seedorf'un Madrid Formasıyla İlk Golleri

Real Madrid'in 2012 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve 2018'de Ballon d'Or ödülü kazanan Luka Modric İspanyol ekibin formasıyla ilk golünü transfer olduğu sezona Zaragoza'ya karşı atmıştı. Beyazlar'a 1996 yılında katılan Hollandalı orta saha Clarence Seedorf ise ilk golünü Madrid derbisinde Atlético de Madrid'e karşı 1997 sezonunda kaydetmişti.

19.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:00
Real Madrid'in 2012 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve 2018'de Ballon d'Or ödülü kazanan Luka Modric İspanyol ekibin formasıyla ilk golünü transfer olduğu sezona Zaragoza'ya karşı atmıştı. Beyazlar'a 1996 yılında katılan Hollandalı orta saha Clarence Seedorf ise ilk golünü Madrid derbisinde Atlético de Madrid'e karşı 1997 sezonunda kaydetmişti. Luka Modric ve Clarence Seedorf’un Madrid Formasıyla İlk Golleri

Kaynak: Dugout

Etiketler : Clarence Seedorf, Real Madrid, Luka Modric, Madrid, Spor

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