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Lukas Podolski, Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Alman yıldız futbolcu Lucas Podolski'yi 1.5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

23.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:08

Süper Lig ekiplerinden , Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Podolski ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı beyazlılar, sosyal medya hesabındaki paylaşımda "Willkommen- Welcome- Hoş geldin" başlığıyla videoya yer verdi.

11 NUMARAYI GİYECEK

Videoda Antalyaspor arması, kulübün simgesi akrep ve Podolski yazılı 11 numaralı formanın görseli yer aldı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım Antalyaspor, taraftardan yoğun beğeni aldı. Golcü futbolcunun cumartesi günü Antalya'ya gelmesi ve sonrasında imza töreni yapılması planlanıyor.

Kırmızı-beyazlılar daha önce Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Sinan Gümüş'ü renklerine bağlamıştı.

Lukas Podolski, Antalyaspor'da

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