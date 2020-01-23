Lukas Podolski, Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor , Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Podolski ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan kırmızı beyazlılar, sosyal medya hesabındaki paylaşımda "Willkommen- Welcome- Hoş geldin" başlığıyla videoya yer verdi.

11 NUMARAYI GİYECEK

Videoda Antalyaspor arması, kulübün simgesi akrep ve Podolski yazılı 11 numaralı formanın görseli yer aldı. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım Antalyaspor, taraftardan yoğun beğeni aldı. Golcü futbolcunun cumartesi günü Antalya'ya gelmesi ve sonrasında imza töreni yapılması planlanıyor.

Kırmızı-beyazlılar daha önce Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Sinan Gümüş'ü renklerine bağlamıştı.