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Lukas Podolski ile Çaykur Rizespor ve Monterrey'in ilgilendiği iddia edildi

Galatasaray'ın ardından kıta değiştirerek Japonya'ya transfer olan Podolski'nin bir sonraki durağı Amerika kıtası olabilir. Podolski için Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un da devreye girdiği iddia edildi.

05.01.2020 09:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 09:18

Vissel Kobe ile olan sözleşmesi yakın zamanda sona erecek olan Lukas Podolski'nin yine uzaklara, bu kez Meksika Ligi'ne transfer olacağı iddia edildi.

Meksika Ligi'nin köklü ekiplerinden Monterrey'in Podolski'nin transferi için adım attığı belirtiliyor. 'dan sonraki durağı merakla beklenen Podolski'nin peşinde Türkiye'den de takımlar olduğu iddia edilirken Brezilya'dan Flamengo'nun da girişimlerinin olduğu yazılmıştı.

RİZESPOR İDDİASI

Öte yandan Lukas Podolski ile Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un da ilgilendiği ve transfer için nabız yokladığı iddia edildi.

Alman futbolcu Japonya'da kaldığı 3. yılda 18 gol 9 asistlik performans gösterdi.

Lukas Podolski ile Çaykur Rizespor ve Monterrey'in ilgilendiği iddia edildi

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