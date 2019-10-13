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Lukas Podolski takım arıyor!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Lukas Podolski, Vissel Kobe'nin kendisiyle sözleşme uzatmadığını ve takım arayışlarına başladığını açıkladı.

13.10.2019 17:55

Japonya'da Vissel Kobe forması giyen Lukas Podolski, ayrılık açıklamalarında bulundu. Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisine sözleşme uzatma teklifi gelmediği için kulüp aramaya başladığını itiraf etti.

"JAPONYA KARİYERİM SONA ERECEK"

Bild Gazetesi'ne konuşan 34 yaşındaki Alman yıldız Lukas Podolski, "Şimdiye kadar kulüpten hiçbir sorumlu benle görüşmedi. Bu nedenle, yıl sonunda Japonya kariyerim muhtemelen sona erecek. Şimdiden kulüp aramaya başladım. Piyasayı biraz inceledim ve endişelendim." dedi.

BU SEZON 9 MAÇTA 2 GOL ATTI

Lukas Podolski bu sezon çıktığı 9 maçta 2 gol attı. Alman golcünün sözleşmesi 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. Podolski sözleşmesi uzatılmazsa ara transfer döneminde bonservisiyle takımdan ayrılacak.

(Futbol Arena)

Lukas Podolski takım arıyor!

Spor

YORUMLAR(3)
HACI AMA AMCA DEĞİL:Fenerbahçe alır bunu bence almalı
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GÖZGÖZ:göztepeye bekleriz :D
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ANKARAGÜCÜ1910:Ankaraya gel!
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