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LUKOIL'den "Doldur Geç" uygulamasıyla akaryakıt alan tüketicilere yüzde 5 indirim

LUKOIL, aracından inmeden akaryakıtını alarak ödemesini cep telefonu üzerinden gerçekleştiren tüketicilerine yüzde 5 indirim sağlıyor.

06.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:50
LUKOIL'den
LUKOIL, aracından inmeden akaryakıtını alarak ödemesini cep telefonu üzerinden gerçekleştiren tüketicilerine yüzde 5 indirim sağlıyor.
LUKOIL'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şirketin akaryakıt istasyonlarında alınan önlemler devam ediyor.
Bu kapsamda istasyonlarda dezenfeksiyon ve çeşitli çalışmalar sürerken, tüketicilerin aracından inmeden ve herhangi bir temasta bulunmadan akaryakıt alımı gerçekleştirebilecekleri "Doldur Geç" uygulamasıyla yüzde 5 indirim veriliyor.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlanan bu yeni indirimin kullanılabilmesi için tüketicilerin LUKOIL'in "Doldur Geç" uygulamasını cep telefonuna indirerek kullanıcı ve araç bilgilerini kaydetmeleri, yakıt ödemelerinin yapılacağı kredi kartı eşleştirmesini 3D şifreleme yöntemiyle uygulamaya eklemeleri gerekiyor.
Araç istasyona girdiğinde ve uygulama açıldığında, sistem akaryakıt istasyonunu otomatik olarak tanıyor. Tüketicinin, pompa numarası, yakıt tipi ve alınacak yakıt tutarının uygulamaya girilmesiyle araçtan inmeden yüzde 5 indirimli akaryakıt alımı gerçekleştirilebiliyor.
Öte yandan, LUKOIL Doc's Club üyesi doktorlara da akaryakıt alımında hali hazırda sağladığı yüzde 4 indirimi de yüzde 8'e çıkararak Kovid-19 ile mücadeleye destek vermeyi amaçlıyor.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen LUKOIL Türkiye Genel Müdürü Arash Repac, Türkiye'de henüz ilk vaka görülmeden tüm ofis çalışanlarının ve ailelerine maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kurumsal müşterilerimize de araç kullanmak ve çalışmak durumunda olan ekipleri için bedelsiz maske gönderimine başladık. Kovid-19 mücadelesinde çok farklı ve yeni destek projeleri uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››LUKOIL'den 'Doldur Geç' uygulamasıyla akaryakıt alan tüketicilere yüzde 5 indirim - Ekonomi

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