LÜKS ARAÇ ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON KAMERADA

İSTANBUL'da çalıntı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirip, elektronik beyinlerini sıfırlayarak satan elebaşılığını 3 badigardın yaptığı 6 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerle birlikte 22 lüks otomobil ele geçirildi. Aynı çete üyesi 6 kişinin daha önce de yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Şüphelilerin 100 binlerce lira değerinde çalıntı lüks araçları hırsızlara çalmaları için sipariş ettikleri ardından bunları 10 - 20 bin lira arasında değişen fiyatlarla satın aldıkları belirtildi.

POLİS YÖNTEMLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul 'da çalıntı lüks otomobil hırsızlıkları üzerine polis tarafından 2 ay önce teknik ve fiziki takip başlatılmıştı. Polis takibe aldığı şüphelilerin hırsızlıklarda izledikleri yöntemleri de ortaya çıkardı. Şüphelilerin önce hurda halde kaza yapmış lüks araçları satın aldıkları, daha sonra tanıdıkları hırsızlara aynı model ve renkte otomobil çalmaları için sipariş verdikleri öğrenildi.

ÇALINTI LÜKS OTOMOBİLLERİ 10 -20 BİN LİRAYA SATIN ALIYORLARMIŞ

Hırsızların çaldığı 100 binlerce liralık otomobilleri 10 - 20 bin lira arasında değişen fiyatlarda satın alan şüphelilerin, bu araçları İstanbul'da açtıkları 3 tamirhaneye götürdükleri belirlendi. Tamirhanelerde çalıntı araçlara daha önce satın aldıkları hurda otomobilin motor ve şase numaralarını taşıyan, ardından elektronik beyinleri sıfırlayan şüphelilerin lüks otomobilleri ilan vererek sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin bazı olaylarda kiraladıkları otomobilleri de çalarak aynı işlemleri uyguladıkları belirtildi.

ÇETE ÜYESİ 6 KİŞİ DAHA ÖNCE YAKALANMIŞTI

Polisin takibi sırasında suç işledikleri tespit edilen 6 kişinin ön operasyonlarla yakalandığı ve çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandığı öğrenildi. Oto hırsızlık büro amirliği tarafından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve adreslerinin belirlenmesinin İstanbul ve Kırklareli de tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda lüks bir gece kulübünde badigartlık yapan çetelinin elabışı Ali K.(38) ile kardeşleri Adnan K.(37) ile Ayhan K.(40) ile birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.

22 LÜKS OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri şüphelilerin çaldıktan sonra motor ve şasi numaralarını değiştirilip satılan 22 lüks otomobile el koydu. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına çekilen araçlar gerçek sahiplerine teslim edilecek.

Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Operasyon anları

-Polislerin baskınları

-Gözaltına alınanlar

-Araçların görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

- İstanbul