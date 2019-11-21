Haberler » 3. Sayfa » Lüks araç küle döndü - Haber

Lüks araç küle döndü

D100 Karayolunda seyir halinde olan lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

21.11.2019 08:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:10Lüks araç küle döndü
D100 Karayolunda seyir halinde olan lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. içindeki iki kişi son anda kurtuldu

Olay, saat 07.00 sıralarında D100 Karayolu yol ayrımında meydana geldi. İçerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu 34 FP 9305 plakalı lüks araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan kişilere ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı.

Küle dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen kişilerin tedbir amaçlı hastanede oldukları öğrenilirken yangının neden çıktığı araştırılıyor. - İSTANBUL

D-100 Karayolu, Kısıklı, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:38 Havalimanında yabancı uyruklu kişileri yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokan 3 pasaport polisi ve 1...
11:34 Çanakkale açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı
11:33 Tekstil ürünleri ve bakır kablolar taşıyan tırda yangın
11:30 Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
11:30 MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 2, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde 3 olmak...
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
00:24 Karaman'da vahşet! Alkol aldığı arkadaşının boğazını kesip öldürdü
00:10 Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı
16:40 Fenerbahçe'ye 3 futbolcu için transfer teklifi yapıyor
21.11.2019 11:39:42