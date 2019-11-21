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Lüks araç küle döndü

D100 Karayolunda seyir halinde olan lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

21.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:05Lüks araç küle döndü
D100 Karayolunda seyir halinde olan lüks bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. içindeki iki kişi son anda kurtuldu.
Olay, saat 07.00 sıralarında D100 Karayolu yol ayrımında meydana geldi. İçerisinde sürücüyle birlikte iki kişinin bulunduğu 34 FP 9305 plakalı lüks araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan kişilere ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. Kısa sürede yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen kişilerin tedbir amaçlı hastanede oldukları öğrenilirken yangının neden çıktığı araştırılıyor.
(Hanifi Bayar/İHA)

D-100 Karayolu, Kısıklı, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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