Lüks araç seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu

Gaziantep'te akraba iki kişi arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.

Lüks araç seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu
22.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:12
Gaziantep'te akraba iki kişi arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Lüks araç seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu. Olay sonrası silah kapma kavgası ise bu kadar da olmaz dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Nijmegen Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan ve alacak-verecek meselesi yüzünden tartışan iki kişi kavşakta araçla seyir halindeyken karşı karşıya geldi. Şahıslardan biri aracından inerek husumetli olduğu iş adamı F.Ö.'nün aracını kurşun yağmuruna tuttu. Lüks araca 4 kurşun isabet ederken yaralanan olmadı. Şahısların olaydan hemen sonra olayda kullanılan silahı kapmak için birbirleriyle tehlikeli kavgası ise bu kadar da olmaz dedirtti. Şahısların silahı kapmak için kavga ettiği anlar, ışıkta bekleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda silahın ateş almaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Olay sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehitkamil, Gaziantep, Nijmegen, 3. Sayfa, Haber

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