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İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada

Kağıthane'de motosikletli saldırganlar tarafından seyir halindeki lüks cipe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı kameralara yansırken, yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

16.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:26

Dün saat 14.30 sıralarında İstanbul'da Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks ciple seyir halinde olan 4 kişi, sokak girişinde bekleyen motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

2 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda cipteki Can D. ve Ergin G. yaralandı. Olayın ardından saldırgan arkadaşının motosikletine binerek kaçarken, yaralılar ise taksiyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırının olduğu yerde çok sayıda boş kovan buldu. Hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis saldırganı ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı ve saldırganın motosikletle kaçtığı an ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sokak başında bekleyen silahlı saldırgan seyir halindeki cipe ateş açıyor. Ateşin ardından saldırgan kaçıyor, kaçtığı esnada yere düşüyor. Saldırgan daha sonra kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçıyor.

İstanbul Kağıthane'de lüks cipe silahlı saldırı saniye saniye kamerada

Kağıthane, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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