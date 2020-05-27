LÜKS CİPİN EV ÖNÜNDE YIKANMASINA TEPKİ GÖSTEREN KADIN ÖFKESİ

ESENYURT'ta bir binanın önüne park edilen lüks cipin yıkanmasına sinirlenen kadın yanına getirdiği çöp kutusundaki çöpleri dökerek, araca zarar verdi.

27.05.2020 11:28 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:36
ESENYURT'ta bir binanın önüne park edilen lüks cipin yıkanmasına sinirlenen kadın yanına getirdiği çöp kutusundaki çöpleri dökerek, araca zarar verdi. Araç sahibi ve kadın birbirlerinden şikayetçi oldu.
Olay, Talatpaşa Mahallesi'ndeki 1011'inci Sokak'taki bir evin önünde meydana geldi. Şaban G., her zamanki gibi lüks cipini park ettikten sonra aracı yıkamaya başladı. Komşusu Ayser S., bu duruma sinirlenerek, iddiaya göre, 'Burası oto yıkama yeri mi Lüks arabaya biniyorsun, kapının önünde yıkamaya kalkıyorsun diyerek tepki gösterdikten sonra yanında getirdiği çöp kutusundakileri boşalttı. Aracının kaputunda çıkmayan izler oluştuğunu görünce çok sinirlenen Şaban G., kadın ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. LÜKS CİPİN EV ÖNÜNDE YIKANMASINA TEPKİ GÖSTEREN KADIN ÖFKESİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Araç, Güncel, Haber

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