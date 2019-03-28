28 Mart 2019, 14:41
»»

Lüks Daire Almak İsteyen Hadise'nin Kredi Talebi Reddedildi

Bebek'teki 10 milyon liralık lüks daireye taşınmak isteyen Hadise'nin kredi talebinin reddedildiği iddia edildi.

Güzel şarkıcı Hadise, Bebek'te lüks bir dair için kolları sıvadı. Ancak popçunun hayali yarım kaldı. Hadise'nin "Yüksek miktarlı ev kredisi" talebi iddiaya göre reddedildi. Önceki gün bankaya giden Hadise, konuşulanlara göre mal varlığını ailesinin üzerine yaptığı için kredi alamıyor.

TAKINTILI HAYRANI KABUSU OLMUŞTU

Ünlü popçu, 2017 yılında takıntılı bir hayranının İstinye'deki evine girmeye çalışmasıyla korku dolu anlar yaşamıştı. Hadise, geçen ay İstinye'deki evinden Bebek'teki Ayşe Sultan Korusu içindeki lüks bir daireye taşınmak için düğmeye bastı.

İKİNCİ KEZ BAŞVURU YAPTI

Güzel şarkıcı, iddiaya göre de hayalini kurduğu 10 milyon liralık daire için kredi başvurusu yapmıştı. Konuşulanlara göre popçunun Türkiye'de üzerine kayıtlı mülkü olmaması üzerine başvurusu reddedildi. Pes etmeyen şarkıcı, bunun üzerine yeniden kredi başvurusu için önceki gün soluğu Bebek'teki banka şubesinde aldı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Ünlü popçu, bir buçuk saatlik işlemi sonrası yakın korumasıyla objektife yansıdı. 34 yaşındaki güzel şarkıcının bu kez amacına ulaşıp ulaşmadığı ise merak konusu oldu. Makyajsız olduğu için güneş gözlüğüyle yüzünü gizlemeye çalışan Hadise, soruları yanıtsız bırakıp aracına yöneldi.

İstinye, Bebek, Hadise, Magazin



YORUMLAR (18)
FİKRET : Türkiye Star görmedi diye bunu Star zanediyorlar yazık valayıda bilayda.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BİRGARİPMÜSLÜMCÜ: way la suna bak hele banka bize 250 tl limitli kredi kartı bile vermiyor kız 10 milyon dolarlık kredi başvurusu yapıyor adaletini sevdiğimin dünyası
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KİM: hayır hadise olmaz asla o evi almazsan seninle evlenemem
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
12: seda sen nerelisin
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
GÜNDEM TAKİP: Bu şarlaton Belçika vatandaşı, ülkemizde milyon dolarları kazansın Belçikaya götürüp yatırsın, işine gelmedimi Türklrri eleştirsin yok ya, birde Sivaslıyım der, sen Sivaslıların giydiği çorap olamazsın, ekranlardan bi defol git, senin elinden tutanlarda senin gibi insanlar
Yayından Kaldır
28 3
Cevap yaz
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın