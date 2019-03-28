Lüks Daire Almak İsteyen Hadise'nin Kredi Talebi Reddedildi

Güzel şarkıcı Hadise, Bebek'te lüks bir dair için kolları sıvadı. Ancak popçunun hayali yarım kaldı. Hadise'nin "Yüksek miktarlı ev kredisi" talebi iddiaya göre reddedildi. Önceki gün bankaya giden Hadise, konuşulanlara göre mal varlığını ailesinin üzerine yaptığı için kredi alamıyor.

TAKINTILI HAYRANI KABUSU OLMUŞTU

Ünlü popçu, 2017 yılında takıntılı bir hayranının İstinye'deki evine girmeye çalışmasıyla korku dolu anlar yaşamıştı. Hadise, geçen ay İstinye'deki evinden Bebek'teki Ayşe Sultan Korusu içindeki lüks bir daireye taşınmak için düğmeye bastı.

İKİNCİ KEZ BAŞVURU YAPTI

Güzel şarkıcı, iddiaya göre de hayalini kurduğu 10 milyon liralık daire için kredi başvurusu yapmıştı. Konuşulanlara göre popçunun Türkiye'de üzerine kayıtlı mülkü olmaması üzerine başvurusu reddedildi. Pes etmeyen şarkıcı, bunun üzerine yeniden kredi başvurusu için önceki gün soluğu Bebek'teki banka şubesinde aldı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Ünlü popçu, bir buçuk saatlik işlemi sonrası yakın korumasıyla objektife yansıdı. 34 yaşındaki güzel şarkıcının bu kez amacına ulaşıp ulaşmadığı ise merak konusu oldu. Makyajsız olduğu için güneş gözlüğüyle yüzünü gizlemeye çalışan Hadise, soruları yanıtsız bırakıp aracına yöneldi.