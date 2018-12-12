Lüks Düşkünü Rus Papazdan Özür

Dünyaca ünlü markalardan giydiği kıyafetlerle ve lüks alışkanlıkları ile sosyal medyada fenomen olan Rus papaz Ortodoks Kilisesi tarafından kınanınca özür diledi. Rusya
'nın Tver kentinde yaşayan ve dünyaca ünlü markalardan aldığı kıyafetleri ve lüks yaşam tarzını sosyal medyada paylaşarak fenomen olan Rus Papaz Vyacheslav Baskakov, Ortodoks Kilisesi tarafından kınanınca özür diledi. Kilise, Baskakov hakkında soruşturma yapılacağını da vurguladı. Bunun üzerine fenomen papaz sosyal medya hesabını sildi.
"Bunun kefaretini Instagram
'ı kapatarak ödeyeceğim"
Daha sonra basına açıklamalarda bulunan Baskakov, "Yaşananlardan doyalı çok mahcup hissediyorum. Alçak gönüllüğü ve tevazuyu bilmediğimden bunun kefaretini Instagram'ı kapatarak ödeyeceğim. Paylaştığım şeyler ise günahsız ve hoş şeylerdi. Sadece açık bir insan olmaya çalışıyordum. Bu sebeple uyarılmıştım ama ben özgürlük için mücadele ettim" dedi.
Öte yandan papaz bazı lüks aksesuarları satın almadığını belirtti. - MOSKOVA
Rusya Federasyonu
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:13