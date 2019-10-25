Haberler » kultur-sanat » Lüks mega yat 'Elandess' Marmaris'te

Lüks mega yat "Elandess" Marmaris'te

Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğundaki "Elandess" isimli mega yat Marmaris'e geldi.

25.10.2019 14:02Lüks mega yat
Cayman Adaları bayraklı 75 metre uzunluğundaki "Elandess" isimli mega yat Marmaris'e geldi.
Marmaris Körfezi'ne giren mega yat, Aktaş açıklarında alargada demirledi. Yattaki misafirlerin körfez içinde su sporları yaptıkları görüldü.
Yat, bir süre Muğla koylarında gezinti yaptıktan sonra Marmaris Körfezi'ne geldi.
Yatın yolcu listesinde, döviz ve emlak sektöründe faaliyet gösteren iş insanı ve eşi ile misafirlerinin olduğu öğrenildi.
Çelik gövde alüminyum üst yapıya sahip yat, tasarımıyla dikkati çekiyor. VİP kabinlerle 12 misafirin ağırlanabildiği yatta, 24 kişilik mürettebat bulunuyor.
Abeking ve Rasmussen tarafından, 2018'de 115 milyon dolara Almanya'da yapılan "Elandess"in tasarımı, Eidsgaard Design'a ait.
Güneşlenme terasında büyük bir yüzme havuzuna sahip yat, 2 motoruyla 14 deniz mili yapabiliyor.

Cayman Adaları, Marmaris, Körfez, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
14:02 Lüks mega yat "Elandess" Marmaris'te
13:39 Şeyma Subaşı'ndan Tuhaf Acun'dan Para İsteme Açıklaması
13:12 İspanya'dan Ferzan Özpetek'e "onur" ödülü
12:36 UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da 62 tarihi dükkanın restorasyonu başladı
11:59 Paris'te da Vinci çılgınlığı: Serginin ilk gününde 260 bin bilet satıldı
11:30 "Tunceli, doğa ve su sporlarında marka"
11:26 Emekli astsubayın maket gemi hobisi mesleği oldu
25.10.2019 14:21:05