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Lüks mega yat "Universe" Marmaris'te

Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki "Universe" isimli mega yat Marmaris'e geldi.

15.10.2019 14:25Lüks mega yat
Cayman Adaları bayraklı 77 metre uzunluğundaki "Universe" isimli mega yat Marmaris'e geldi.
Marmaris Körfezi'ne giren mega yat, Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki küçük iskeleye yanaştırıldı.
Çelik gövde alüminyum üst yapıya sahip yat, özel kum renkli gövdesiyle dikkati çekiyor.
VİP kabinlerin bulunduğu yatta, 19 kişilik mürettebat bulunuyor.
"Unıverse", 2018'de Hollanda'da Amels tarafından üretildi. Charter olarak hizmet veren yatın haftalık kirasının 650 bin dolar olduğu belirtildi.
Yatın, Rusya'nın Soçi Limanı'ndan geldiği öğrenildi.

Cayman Adaları, Marmaris, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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