Lüks otellere komşu çardaklarda bedava tatil

ANTALYA'da lüks otellere komşu olan çardak ve obalarda ücretsiz tatil sezonu bu yıl da açıldı. Çardaklarını kuran vatandaşlar, otomobil akülerinden aldıkları elektrikle ihtiyaçlarını karşılıyor. Antalya 'da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır oba ve çardaklar bu yıl da kuruldu. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen onlarca kişi, her yıl olduğu gibi sahil bandına kendilerinin yaptığı derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçiriyor. Bazı çardaklarda uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanının bulunduğu dikkati çekerken bazılarında ise zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir şey olmadığı görüldü. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar gündüz saatlerinde ayrılıp akşam yeniden çardaklarına dönüyor. 500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor.Uzun yıllardır yazları tatil için çardakları tercih ettiğini belirten Fatih Çan, en büyük sıkıntılarının su ve tuvalet olduğunu söyledi. Genelde yakın çevredeki ilçelerden vatandaşların geldiğini belirten Çan, ücretsiz tatil yaptıklarını ifade etti. Ankara 'da öğretmenlik yapan ve tatil için ailesinin yanına gelen Emine Küçükkurt, her yaz çardakta tatil yaparak huzur bulduğunu söyledi. Çardakta internet ve teknolojiden uzak kaldıklarını ve dinlendiklerini anlatan Küçükkurt, "Burada huzur var. Çocuklarım sanal dünyadan uzak, doğayla bütünleşiyor. Otellerden güzel burası. Çocuklarım doğayla, yıldızla burada tanışıyor. Betondan uzaktalar. Elektrik olmasa da olur" dedi.Nadir Küçükkurt ise içme sularının zaman zaman sıkıntı yaşattığını, ona rağmen buradaki tatilin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Çöplerinin zamanında toplandığını ifade eden Küçükkurt, otomobilin aküsünden aldıkları elektrikle sadece cep telefonlarını şarj ettiklerini söyledi.ÇANAK ANTENLİ TELEVİZYONÇardak yerine traktör römorkunu dizayn eden Mevlüt Göksu ise römorkun yanına hem otomobilini hem sandalını yerleştirdi. Otomobilin aküsünden aldığı elektrikle televizyonu çalıştıran Göksu, eşi Nesrin Göksu ile gün içinde ocakta pişirdikleri Türk kahvesini de içmeden yapamıyor. Sabahları erken uyanıp denize açılarak balık tuttuğunu ifade eden Göksu, gün boyu dinlenip komşularla sohbet ettiğini söyledi. Nesrin Göksu ise denizi sevmediğini, eşi istediği için her yıl geldiklerini söyledi.

