Lüks otomobil durağa böyle daldı

Lüks otomobil durağa böyle daldıDurakta kimsenin olmaması faciayı önledi
BURSA - Bursa
'da aşırı hız yapan lük otomobil otobüs durağına daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza Gökdere
meydanında meydana geldi. Yağan
yağmurla birlikte kayganlaşan yolda ilerleyen lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına daldı. Otobüs durağını çarpıp parçalayan otomobil beton köprü ayağına çarparak durabildi. Kazada otobüs durağında kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.