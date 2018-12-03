Lüks Otomobil Fiyatına Kangal

Kangal çiftliğini 2005 yılında kuran Şeref Alkan, bu işe üretim, merak ve hizmet için başladı. Karacabey
yolu üzerindeki Uluabat mevkiinde 5 dönümlük 80 köpek kapasiteli arazide kangal üreten Alkan'ın hayvanlarına paha biçilemiyor. Şu anda 50 tane köpeği bulunan Alkan'ın en değerli köpeği ise Karaboğa. 11 aylık olan Karaboğa, diğer kangallara göre oldukça fazla gelişmiş durumda. Şu anda 90 kilonun üzerinde olan Karaboğa'nın fiyatı ise 120 bin lira. Şimdiye kadar bu fiyata yakın bir teklif geldiğini ifade eden Alkan, 2 yıl sonra bir aksilik olmadığı takdirde Karaboğa'nın fiyatının 200 bin lira civarında olacağını söyledi.
Karacabey
03 Aralık 2018 Pazartesi 23:46