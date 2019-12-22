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Lüks otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

KAĞITHANE'de lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

22.12.2019 05:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 05:29 Lüks otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı

KAĞITHANE'de lüks bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Lüks otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uğur D. yönetimindeki 34 FP 2019 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 ET 3221 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü Uğur D. ile yanında bulunan Pelin Ç. otomobil içinde sıkıştı. verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı. 



Hamidiye, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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