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Lüks Otomobil Üreticisi Solunum Cihazı Yapmaya Başladı

Birleşik Krallık bölgesinin en büyük araba üreticilerinden Rolls-Royce, ülkede yaşanan COVID-19 krizine yardımcı olmak üzere harekete geçti.

01.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:49
Lüks Otomobil Üreticisi Solunum Cihazı Yapmaya Başladı
Birleşik Krallık bölgesinin en büyük araba üreticilerinden Rolls-Royce, ülkede yaşanan COVID-19 krizine yardımcı olmak üzere harekete geçti. Lüks araçların yanı sıra geliştirdiği motor teknolojileri ile bilinen şirket, hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere solunum cihazı üretimine başladı.

İngiltere 'nin en eski şirketlerinden bir tanesi olan Rolls-Royce, uzun süredir otomobil üretiyor olmasına karşın ülkesinin her ihtiyacını karşılamak üzere çalışmaları ile biliniyordu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında ürettiği uçak motorları ile belki de savaşın kazanılmasında önemli katkıları bulunan şirket, savaş sonrası dönemde daha çok araba modelleri ile ön plana çıkmıştı. Oldukça eski bir tarihi bulunan Rolls-Royce, bu sefer de solunum cihazı üretimine katkı yapma kararı aldı.

Rolls-Royce, Birleşik Krallık'taki solunum cihazı tedarikinin artırılmasına katkıda bulunmak için, solunum cihazı tasarım seçeneklerinin üretimini araştıran ve yoğun çalışmalar yürüten VentilatorChallengeUK Konsorsiyumu'nun bir üyesi konumunda bulunuyordu. Rolls-Royce solunum cihazı üretiyor

Konsorsiyum, üzerinde uzlaşılan tasarımların üretiminin mevcut teknolojilere dayanarak hızlandırılması konusunda kısa süre önce Birleşik Krallık Hükümeti'nden resmi bir talep aldı. Bu tasarımların, Birleşik Krallık tedarik zincirinde halihazırda bulunan ve üretimi yapılan malzemeler kullanılarak hayata geçirilebilecek söylenenler arasındaydı.

Rolls-Royce Kontrol Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Craig Askew konuyla ilgili olarak: "Rolls-Royce, COVID-19 ile mücadelede önemli bir rol oynuyor. İhtiyaç duyulan solunum cihazlarının üretimini artırmaya odaklanmış bir konsorsiyumda yer almaktan gurur duyuyoruz. Hayatların kurtarılmasına yardımcı olabilecek cihazlar üretmek için tam hızda çalışmaya odaklanacağız. Böylesine zorlu bir görevi tereddüt etmeden kabul eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Birleşik Krallık, İngiltere, Teknoloji
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